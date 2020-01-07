Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı
Haberler » Güncel » Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı - Haber

Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızı tarafından bıçakla yaralandı.

07.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:46
Yetiştirme yurduna gitmek istemeyen kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

'un ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızı tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, yaklaşık 3 ay önce yetiştirme yurdundan ailesinin yanına dönen kız çocuğu ile İlyasköy Mahallesi Sokak'ta yaşayan babası arasında, yetiştirme yurduna geri verilmesi konusunda tartışma çıktı.

Yetiştirme yurduna dönmek istemeyen çocuk, çakı bıçağıyla babasını eli ile karın boşluğundan yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler