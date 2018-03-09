Yetiştiricilik Kursiyerleri Sertifika Aldı

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yetiştiricilik kurslarına katılan 430 kişiye törenle sertifikaları verildi.

Karateke Mahallesi'ndeki sertifika töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, süt üretimi konusunda ilçenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Hükümetin çiftçiyi desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Sürekli, "Mazot destekleri de çiftçilerimizin hesaplarına yatmaya başladı. Size ne yapsak azdır daha da yapmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Karateke Mahallesi Muhtarı Erkan Tutkaç da bölgede artan nüfusun süt ihtiyacını karşılamak için birçok çiftliğin kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler süt üreticileri olarak daha iyi ve kaliteli üretim amacıyla çiftçilerimizin eğitilmesi talebinde bulunduk. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü de ihtiyacımıza yönelik çalışma yaparak süt sığırı yetiştiriciliği kursu düzenledi ve bizleri bilgilendirdi. Kurslardan aldığımız bilgilerle daha iyi üretimde bulunacağımız için mutluyuz."

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turhan Eke de kurslara kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Arı Yetiştiriciliği, budamacılık, koyun yetiştiriciliği, süt sığırı besiciliği ve besi sığırı yetiştiriciliği alanında şehir merkezi ve kırsal mahallelerde açılan 15 kursa katılan 430 kişiye sertifika verildiği öğrenildi.