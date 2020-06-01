Yetiştiricilerden çiğ süt fiyatında revize talebi Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yıl sonuna kadar sabitlenen çiğ süt fiyatını revize etmek için Ulusal Süt Konseyinin (USK) olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etti.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yıl sonuna kadar sabitlenen çiğ süt fiyatını revize etmek için Ulusal Süt Konseyinin (USK) olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep etti.

Dernekten 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, çiftçilerin dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretimlerini sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Girdi fiyatları ve kur artışı nedeniyle maliyetlerin yükselmesinin çiftçileri olumsuz etkilemeye devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, yem fiyatlarının türüne göre yüzde 10-23 oranlarında arttığı belirtildi.

Açıklamada, USK'nin aldığı kararla soğutulmuş çiğ sütün litre fiyatının 31 Aralık'a kadar 2,30 lira olarak uygulanacağı anımsatılarak, "Sabit çiğ süt fiyatına rağmen artan girdi maliyetleri, üreticilerin üretimden çekilmesine neden olabilecek ve çiğ süt fiyatı önümüzdeki dönemde üretimin azalması halinde daha da artabilecektir. Üretim maliyetinin artmasına karşın çiğ süt fiyatının sabitlenmesi, sürekli artan maliyetin altında ezilen üreticiyi bir süre sonra bir daha geri dönmemek üzere üretimden çıkarmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Yemde dolar kuru sabitlensin"

Kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli kararlı tarım politikalarının geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarımsal üretimin geliştirilmesinin ana unsurlarından birisi tarımsal üretim planlamasıdır. Bu konuda halen havza bazlı üretim modeli başta olmak üzere alınacak çok fazla yolumuz bulunmaktadır. Destekleme politikalarının gelişmiş ülke örneklerinde olduğu 3-5 senelik dönemlerle belirlenmesi üreticilerimizin önünü görmesini sağlayacak ve üretimde istikrara katkı verecektir. Yem ve yem ham maddelerinde dolar kurunun sabitlenmesi yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. USK'nin 2020 yılı sonuna kadar sabitlediği çiğ süt fiyatının revize edilmesi için konsey olağanüstü toplantıya çağrılmalıdır."

Açıklamada, çiftçilerin katma değerli üretim yapması, markalaşmalarının sağlanması ve coğrafi işaretleme hakkında bilinçlendirilmesi için ülke çapında bir tarımsal eğitim seferberliğine ihtiyaç bulunduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA