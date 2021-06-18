Yetiştiriciler, yem fiyatlarına bağlı pariteyle çiğ süt fiyatlarının belirlenmesini talep etti
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Yetiştiriciler, yem fiyatlarına bağlı pariteyle çiğ süt fiyatlarının belirlenmesini talep etti

Yetiştiriciler, yem fiyatlarına bağlı pariteyle çiğ süt fiyatlarının belirlenmesini talep etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yetiştiricilerin tüm girdilerine zam geldiğini belirterek, çiğ süt fiyatları belirlenirken yem fiyatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yetiştiricilerin tüm girdilerine zam geldiğini belirterek, çiğ süt fiyatları belirlenirken yem fiyatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Özcan, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan ve 31 Aralık'a kadar geçerli olacak çiğ süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çiğ sütün litre fiyatının 3 lira 20 kuruş, destekleme birim fiyatının da litre başına 20 kuruş olarak belirlendiğini anımsatan Özcan, bu rakamların üretici ve yetiştiriciler için yeterli olmadığını savundu.

Özcan, üreticilerin maliyetlerinin giderek yükseldiğine dikkati çekerek, "Samana, yoncaya ve arpaya, tüm girdilere zam gelirken üretici mağduriyet yaşadı. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen çiğ süt fiyatlarında yüreklere su serpecek bir fiyat bekleyen yetiştirici hak ettiğini bulamadı." ifadelerini kullandı.

İki yıldan beri çiğ süt satış fiyatında ufak artışlar yapıldığına dikkati çeken Özcan, yem fiyatlarına bağlı pariteyle söz konusu fiyatların belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Özcan, kaliteli damızlıkların kesilmesine engel olunması gerektiğini belirterek, "2008 yılında yaşanan kriz gibi besleme maliyetlerini karşılayamayan, kar edemeyen yetiştiricinin mecburen ineklerini kestirdiği durumu yaşamamalıyız. Kurban Bayramı dönemi öncesi başlayan inek kesimlerinin bayram döneminde de düve kesimiyle devam edeceği endişesini taşımaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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Yetiştiriciler, yem fiyatlarına bağlı pariteyle çiğ süt fiyatlarının belirlenmesini talep etti - Haberler Ekonomi
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