Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak

Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak Mersin'de tarım lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri süs bitkilerini görücüye çıkardı Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım lisesi olarak hizmet veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde...

Yetiştirdikleri çiçekler öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak

Mersin'de tarım lisesi öğrencileri, yetiştirdikleri süs bitkilerini görücüye çıkardı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım lisesi olarak hizmet veren Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde yetiştirdikleri süs bitkilerini görücüye çıkardı. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan küçük bir grup ilçe merkezinde hem okulun hem de yetiştirilen çiçeklerin tanıtımını yaptı. Süs bitkilerinin cüzi bir miktarla satışı da gerçekleştirilirken, elde edilecek gelirle öğrencilerin bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük tanıtım esnasında cüzi bir fiyatla satışa sunulan süs bitkilerinin öğrencilerin bütçesine katkı sunacağını belirtti. Açıkyörük, "Diğer adıyla tarım lisemizin yetiştirdiği çiçekleri vatandaşlarımızın huzuruna çıkardık. Tarım lisemizde teorik bilgilerin yanında öğrencilerimizin uygulama yaparak bilgilerini geliştirmelerini istiyoruz" dedi.

Okul müdürü İsmet Turan da, "Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak amacımız okulumuzu tanıtmak öğretmenlerimizin öğrencilerimizin dönem içerisinde yetiştirdikleri çiçekleri tanıtım amacıyla değerlendirmek, cüzi de olsa bir fiyatla satmak, öğrencilerimize katkı sağlamak" diye konuştu.

Öğrencilerden Sude Ersoy ise, "Okulumuz tarla, bahçe ve süs bitkileri olmak üzere 3 bölüme ayrılıyor. Süs bitkilerinin yetiştirmesini biz yapıyoruz. Hem okulumuza hem kendimize katkılarımız oluyor. Okulumuzda çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Faaliyetler hem bize birkaç bilgi edinmemizi sağlıyor, hem çevreyle daha çok etkileşim halinde bulunmamızı sağlıyor. Okulumuzu elimizden geldiğince daha da güzelleştirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İlçe merkezine kurulan stantta görücüye çıkarılan çuha, ateş çiçeği, karanfil, aloe vera, aslanağzı gibi süs bitkilerinin tanesi 3 lira gibi cüzi bir fiyatla satışa sunuldu. Yoğun ilgi gören stanttaki çiçeklerden elde edilecek gelir ise öğrencilerin bütçesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ