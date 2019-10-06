"Yetiştirdiğimiz sporcular çok yetenekli"

06.10.2019 12:34

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, çok yetenekli sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, kariyerini tamamladıktan sonra en büyük hayalinin, kendisinden sonra gelen sporcuların işini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

Genç sporculara kendisinin zamanında bulamadığı imkanları sağladıklarını belirten eski milli motosikletçi, "Branşımızda benden sonra gelen ilk sporcu Toprak Razgatlıoğlu oldu. Ondan sonra yetiştirdiğimiz sporcuların çok yetenekli olduğuna inanıyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcuların ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Elde ettiğimiz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önemli yatırımlar yapıyoruz. Çocuklarla ilgilenip onların iyi imkanlarda yarışmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu'nun kısa zamanda önemli başarılar elde ettiğini ve çok yetenekli olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Şimdiden birincilikler elde etmeye başladı. Toprak Razgatlıoğlu'nu 2020 yılında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyorum. Bizim çok fazla gencimiz var ve hepsi birbirinden yetenekli. Birçok ülkenin çok sayıda sporcusu var ama yarışlarda başarılı olmak farklı bir özellik. Biz bu konuda şanslıyız, en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

"İlk adımı ailelerin atması gerekiyor"

Kenan Sofuoğlu, sporda gençlerin yetişmesi yolunda ilk adımı ailelerin atması gerektiğini dile getirdi.

Aile desteği olmadan başarının imkansız olduğunu kaydeden Sofuoğlu, "Bizler çocuklar için tüm maddi ve manevi desteği sağlıyoruz. İnsanlar motosiklet sporu için zengin sporu diyor ancak bu gerçek dışı. Yetiştirdiklerimizin hiçbiri zengin çocukları değil. Sadece bu işe gönül vermiş ailelerin çocukları. Çocuklar bu işi severek yapıyor ve o sevgilerinin karşılığında başarıya ulaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Spora Gönül Ver" projesi

Kenan Sofuoğlu, geçen yıl başlattıkları "Spora Gönül Ver" projesinin meyvelerini almaya başladıklarını aktardı.

Proje kapsamında önemli markalarla bir araya geldiklerini vurgulayan Sofuoğlu, "Proje kapsamında Türkiye'nin birçok şehrine, okullarına gittik ve öğrencilere eğitimler verdik. Yetenekli gördüğümüz çocuklar arasından seçmeler gerçekleştirdik. Seçtiğimiz çocukları da bir yıl eğittikten sonra Avrupa'ya göndermeyi hedefledik. Çok büyük bir projeydi ve bu adımların hepsini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarında kendisinin Avrupa'ya büyük imkansızlıklar içinde gittiğini belirten Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geriye dönüp baktığımda şu anda gençlere sunduğumuz imkanlar inanılmaz. Onlarla her görüşmemde bunu kendilerine hatırlatıyorum. Bir proje yaptık, bir yıl boyunca eğitim verdik. Kendi kategorilerinde ilk 3'e giren sporcuları belirledik. Bir sonraki adım Avrupa'daki en başarılı gençlerin katılacağı elemeler olacak. Gençlerimiz yaptığımız projeler sayesinde dünya şampiyonasında yarışma imkanı bulacak. Çok büyük bütçeler gerektiren bir projeyi başardık."

Kaynak: AA