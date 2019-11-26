Yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli memur Sefer Ateşalioğlu, kendi ürettiği su kabaklarını evindeki atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.



Yaklaşık 20 yıl önce süsleme sanatına ilgi duyan Ateşalioğlu, kendi imkanlarıyla kabak üzerinde süsleme sanatını öğrendi.

Ateşalioğlu, ekiminden hasadına tüm aşamasına emek verdiği su kabakları için evinin bir köşesini atölyeye dönüştürdü. Atölyesinde su kabaklarına çeşitli resim ve figürler çizen Ateşalioğlu, sabırla hazırladığı eserleri ilgililerin beğenisine sunuyor.

Sefer Ateşalioğlu, yaptığı açıklamada, su kabaklarını Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki tarlasında yetiştirdiğini belirterek, "Sabırla yetiştirdiğim kabakların işlenecek hale gelmesi için ekiminden hasada kadar en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Yaklaşık 3 ay da diğer işlemler için beklendiğinde, 9 aya ihtiyaç bulunuyor. İşimi çok seviyorum. Atölyemi yeni yerine taşıyarak ölünceye dek bu işi yapacağım." diye konuştu.

Talepten memnun olduğunu ifade eden Ateşalioğu, işçiliğine göre yaptığı eserlerin tanesini 50 lira ile bin lira arasında satışa sunduğunu aktardı.

Eşi Fatma Ateşalioğlu da kocasını desteklediğini ve kendisiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA