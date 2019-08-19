19.08.2019 19:12

'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı yapıldı

Sivas'ta bu yıl 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonrası yaklaşık 150 ton karpuz tüketiciye ulaştırılacak.

Sivas'ta sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti. Daha sonra elmaların altı boş kalmasın diye karpuz ekme kararı alan Dalkılıç, denemek için 50 dönümlük araziye karpuz dikti. Yaklaşık 72 günün ardından karpuzlar yetişmeye başladı. Tanesi 10 ila 12 kilo ağırlığındaki karpuzların hasadı gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yerinde inceleyerek işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti.

'YETİŞMEZ DİYORLARDI AMA BİZ BAŞARDIK'

Karpuz ekerek emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın diye karpuz ektik. Şükürler olsun 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor. Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık. 72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır bir karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık dedi.

Kaynak: DHA