Yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor
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Yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor

Yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Kaspersky araştırmasına göre, yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor.

Kaspersky araştırmasına göre, yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky tarafından gerçekleştirilen ve kullanıcıların cihazları güncelleme konusundaki tutumlarını araştıran küresel bir anket, güncelleme etkinliğinin bir aile meselesi haline geldiğini ortaya koydu.

Teknolojik cihazlar, uzun zamandır her yaştan kullanıcı için sıradan hale geldi. Çocuklar bunları içerik izlemek ve oyun oynamak için kullanırken, yetişkinler arkadaşları ve aileleriyle iletişimde kalmak için teknolojik cihazlara güveniyor. Bununla birlikte yeterli bir güvenlik düzeyi ve yüksek performans sağlamak için her cihazın zamanında güncellenmesini sağlamak büyük önem arz ediyor.

Kaspersky'ın araştırmasına göre, yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor. Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 34'ü güncellemeleri yüklemeyi sinir bozucu buluyor.

Anket ayrıca, yalnız veya aileleriyle yaşasalar da yetişkinlerin yüzde 77'sinin genellikle evlerindeki cihazlara güncelleme yüklediklerini gösteriyor. Bireylerin kendi teknolojik cihazlarından sorumlu olduğu durumlar daha az yaygın (yüzde 12). Aynı zamanda, ankete katılan kişilere göre eşleri (yüzde 7) ve çocukları (yüzde 4) nadiren cihazlarını güncelliyor.

"Güncellemeleri yüklemek gerçek bir aile meselesi haline geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şunları kaydetti:

"Modern ailelerin neredeyse tüm üyeleri, teknolojik cihazlar kullandığından, güncellemeleri yüklemek gerçek bir aile meselesi haline geliyor. Araştırma sonuçları, pratikte tüm aile üyelerinin bir dereceye kadar bu sürece dahil olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlasının (yüzde 35) aile üyeleriyle güncellemelerin önemi hakkında tartıştığını görüyoruz. Bu da muhtemelen kullanıcıların çevrim içi ortamda kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliğini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Güncellemelerin zamanında yüklenmesi yalnızca yeni işlevlere ve arayüzlere erişim sağlamaya değil, aynı zamanda yüksek düzeyde cihaz güvenliğini korumaya da yardımcı olur. Bu, tüm aile üyelerinin kişisel verilerini güvende tutmanın yanı sıra tüm cihazların hızlı ve optimum şekilde çalışmasını sağlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Yetişkinlerin yüzde 35'i cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışma yaşıyor - Haberler Ekonomi
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