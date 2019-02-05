Yetişkinler Müzik, Çocukları İse Masal Kahramanlarının Eşliğinde Tedavi Oluyor

Şanlıurfa'daki bir hastanede yetişkin hastalar müzik eşliğinde tedavi edilirken çocuklar ise masal kahramanlarıyla birlikte doktor kontrolünden geçiriliyor.

Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen "Bizim İçin Değerlisiniz" projesi kapsamında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesindeki diyaliz hastaları ve Çocuk Cerrahi Servisinde yatarak tedavi gören hastalara moral ve motivasyon desteği amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte yetişkinler canlı müzik eşliğinde tedavi edilirken çocuklar ise masal kahramanları eşliğinde doktor kontrolünden geçiriliyor.

Hastalara tedavi oldukları süre içerisinde içinde bulundukları psikolojik durumdan kurtulup moral ve motivasyon desteği sağlamak ve sosyal hayatta kalmalarına destek olmak amacıyla ney ve kanun dinletilirken, Çocuk Cerrahi Servisinde tedavi gören çocukların korkularını ve tedirginliklerini azaltmak amacıyla palyaço ve prenses figürleri sergilenerek çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra idari birim yetkilileri de katılarak hastalara destek olmaya çalıştı. Etkinlikte Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülben Saraçoğlu ve hastane yönetimi, servislerde yatan hastaları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA