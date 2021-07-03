Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
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Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi

Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, yetişkinler gölgede, çocuklar ise girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında serinledi.

DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, yetişkinler gölgede, çocuklar ise girilmesi tehlikeli ve yasak olan süs havuzlarında serinledi.

Kent merkezinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle, vatandaşlar serinlemek için soluğu gölgelik alanlar ile parklarda aldı. Aileleriyle parklara gelen çocuklar, süs havuzlarında serinlerken, yetişkinler de gölgeliklerde oturdu. Kentin sembolleri arasında yer alan Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda, çocuklar tehlikeli ve yasak olan süs havuzuna girdi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam edeceği beklenen kentte, uzmanlar özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen, suya giren Murat Uruç (9), yüzme havuzlarının paralı olması nedeniyle, süs havuzlarına girerek serinlediğini söyledi. Hasan Kaya da havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için suya girdiğini belirtti.

FOTOGRAFLI


Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi
Yetişkinler gölgede, çocuklar ise yasak olan süs havuzunda serinledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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