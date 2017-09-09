Yetişkin İçerik Sitesinden 25.000$ Ödül!

Yetişkin içerikler sunan bir internet sitesi, geçtiğimiz günlerde bir yarışma yapacağını duyurdu! İnternet sitesinin video yükleme kısmına cinsel içerikli olmayan ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi konu alan bir video yükleyerek katılabilinen bu yarışmanın para ödülü de var.



Cinsel içerikli olan videoların yarışmaya dahil olmayacağını belirten site yetkilileri, birinci olan kişiye 25.000$ para ödülü verileceğini açıkladı. Sektörde sadece cinsel içeriğe sahip bir internet sitesi olarak kalmak istemeyen bu site, bu tarz sosyal sorumluluk projelerine her zaman kapılarının açık olduğunun da üzerinde durdu.







Yarışmaya kimler katılabilir?



Sitenin resmi açıklamasına göre 18 yaşının üstündeki herkesin katılma hakkı var. Fakat eğer üniversite öğrencisiyseniz ve yarışmayı kazanırsanız, ödülün sahibi olabilmek için ortalamanızın 3.2 veya üzerinde olması ve aktif olarak öğrenciliğinizin devam ettiğini site yetkililerine kanıtlamanız gerekiyor.