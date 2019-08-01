Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımı, huzurevleri arası 60 yaş üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde Gaziantep Huzurevi'ni 12-6 yendi.

Huzurevi bocce sahasında oynanan müsabakada, ev sahibi ekip sahadan 12-6 galip ayrıldı.

Osmaniye ekibi bu sonuçla, mücadele ettiği 3. gruptan Türkiye finallerine gitmeyi garantiledi.

Huzurevi Müdürü Ertan Yavuz, maçın ardından yaptığı açıklamada, boccenin huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Bocce liginde diğer illerden gelen huzurevi sakinlerini konuk ettiklerini ifade eden Yavuz, "Bocce, yaşlılarımıza uygun bir spordur. Bu spor sayesinde yaşlılar arasında bir tanışma ortamı oluşuyor. Bizim sporcularımız da aynı şekilde diğer illere gidiyor. Bu gün konuk ettiğimiz Gaziantep ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

Takım antrenörü Davut Oğuzhan da bocce takımlarının önemli başarılara imza attığını belirtti.

Kaynak: AA