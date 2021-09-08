YETİŞKİN ERKEKLER CUMHURİYET TENİS TURNUVASI KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Kırşehir Belediyesi Yetişkin Erkekler Cumhuriyet Tenis Turnuvası kura çekimi Belediyemiz Tenis Kortu'nda Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Uçarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir Belediyesi Yetişkin Erkekler Cumhuriyet Tenis Turnuvası kura çekimi Belediyemiz Tenis Kortu'nda Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Uçarın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 3 grupta 27 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Ana tabloda A-B grubunda ilk 5 sıra, C grubunda ilk 6 sıra bir üst tura çıkacak. Toplam 16 sporcunun eleme usulü ile devam edeceği turnuvada finale kalan son 2 sporcu 29 Ekim'de şampiyonluk maçı yapacak.

Kaynak: Habermetre