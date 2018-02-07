Yetimlerin Dualarında Olmak En Büyük Sermayemizdir

Yalçın, " Memur-Sen olarak bu tür faaliyetlere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Yetime merhamet eli olmak, ve o çocukların dualarında olmak en büyük sermayemizdir" şeklinde konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH'nın İstanbul'da düzenlediği İyilikte Yarışan Sınıflar projesinin tanıtım programına katıldı. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var kampanyası kapsamında organize edilen projenin 5 yılı vesilesiyle gerçekleştirilen programa İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

"Merhamet elini yetim çocuklara uzatan İHH'ya müteşekkiriz" diyen Yalçın, Memur-Sen olarak bu tür faaliyetlere ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Yalçın, "Yetime merhamet eli olmak, ve o çocukların dualarında olmak en büyük sermayemizdir" şeklinde konuştu.

Sendikaların genelde emek çalışmaları ile ilgilendiğini ve sosyal sorumluluk alanlarına ilişkin çabada olmadıklarını kaydeden Yalçın, Memur-Sen'in bundan farklı olarak sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını belirtti.

Memur-Sen'in bir medeniyet tasavvuru üzerine inşa edildiğini ve değerler sendikacılığı yaptığını vurgulayan Yalçın, nerede bir iyilik hareketi varsa onun paydaşı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıdır" diyen Yalçın, Bosna'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Kobani'ye, Filistin'den Telafer'e nerede sıcak bir bölge varsa orada olduklarını ve bölgeye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yalçın, Mazlumlar arasında ayrım yapmadıklarının da altını çizdi.Pek çok projede yer aldıklarını ancak içlerinde en çok gurur verici olanın yetim projesi olduğunu belirten Yalçın, bu projelerin birer ahiret sermayesi olduğunu söyledi.