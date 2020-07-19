Yetimlerin bayramlıkları Suriyeli kadınlardan Suriye'deki iç savaşın ardından en çok göç alan illerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kadınlar, yetim ve öksüzler için gönüllü olarak bayramlık elbise üretiyor.

Suriye'deki iç savaşın ardından en çok göç alan illerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kadınlar, yetim ve öksüzler için gönüllü olarak bayramlık elbise üretiyor.

Eyyübiye ilçesinde bulunan İHH İnsanı Yardım Vakfı Mesleki Eğitim Merkezinde çeşitli mesleklerle ilgili eğitimler alan Suriyeli kadın kursiyerler, Kurban Bayramı'nda yetim ve öksüz çocuklara destek olmak için kolları sıvadı. Merkezdeki Suriyeliler, dikiş atölyesinde bayram öncesi yetimlere dağıtılmak üzere yaklaşık 20 bin bayramlık dikmeyi hedefliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, AA muhabirine, İHH Kadın Meslek Merkezinde Suriyelilerin meslek edinmeleri için çeşitli eğitimler verdiklerini söyledi.

Atilla, İHH'nın Meslek Merkezleri sayesinde sınır ötesinde ve yurt içinde binlerce kişinin meslek sahibi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İHH olarak Suriyeli kardeşlerimizin meslek edinmeleri için meslek merkezleri kurduk. Merkezimizdeki dikiş atölyesinde Suriyeli kadın kardeşlerimiz eğitimler görüyor. Yaklaşık 2 ay önce buradaki annelerimiz, bacılarımız koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için ihtiyaç sahipleri için maske üretmeye başlamıştı. Şimdi de malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bizim İHH olarak yetim çocuklara yönelik programlarımız var ve onları bayramda yalnız bırakmak istemiyoruz. Bu kapsamda merkezimizdeki 25 Suriyeli anne, gönüllü şekilde bayramlık elbise dikiyor. Üretilen bayramlık elbiseleri yetim ve fakir ailelerimize dağıtacağız."

Merkezde günlük yaklaşık 300-400 elbise dikildiğini kaydeden Atilla, "Kentte 10 bin üzerinde Suriyeli yetim bulunuyor. Bizim yetimlerle birlikte bu sayı yaklaşık 20 bini buluyor. Bayram öncesi inşallah 20 bin bayramlığı hazırlayıp yetim ve öksüzlere ulaştıracağız. Bu bayramda yetim ve öksüzleri yalnız bırakmayacağız inşallah." dedi.

Atilla, bayram boyunca yetimleri evlerinde ziyaret edip harçlık, gıda yardımlarında bulunup çocuklara yönelik programlar düzenleyeceklerini aktardı.

- Kadınlar da mutlu

Merkezde gönüllü bayramlık diken Meryem Mahmut ise İHH kadın merkezi sayesinde meslek sahibi olduğunu anlattı.

Kendisinin de yetim olduğunu aktaran Mahmut, "Kurban Bayramı öncesi yetimler için elbise dikiyoruz. Buradaki kadınlar benim gibi gönüllü çalışıyor. Günde yaklaşık 300 bayramlık hazırlıyoruz. Bayrama kadar inşallah 20 bin bayramlığı bitiririz. Bayramda yetimleri bir nebze sevindirirsek biz de en az onlar kadar sevineceğiz." dedi.

Gönüllü anne Feyda Muhammed de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İHH'nın Kadın Meslek Merkezinde eğitim almaya başladığını ve meslek sahibi olduğunu belirterek, "Aldığımız eğitimlerin ardından gönüllü olarak gelerek yetimlere bayramlık dikiyorum. Buradaki annelerin de yetimleri var. Yetimlere yardım etmek bizi mutlu ediyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA