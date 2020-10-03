Yetimlere dikkati çekmek için bisiklet turuna çıkan İHH gönüllüsü Niğde'ye geldi

Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla 16 Eylül'de Malatya'dan bisiklet turu başlatan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü İhsan Kılıç, Niğde'ye ulaştı.

Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla 16 Eylül'de Malatya'dan bisiklet turu başlatan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü İhsan Kılıç, Niğde'ye ulaştı.

Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray ve Nevşehir güzergahını takip ederek Niğde'ye geldi.

Niğde Belediyesi önündeki Ömer Halisdemir Meydanı'nda İHH Niğde temsilcilerince karşılanan Kılıç, kamuoyunda yetimler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdiğini belirtti.

Kılıç, "Yetimlere dikkati çekmek için 17 ili kapsayan bisiklet turu başlattım. Halkımız çok duyarlılık gösteriyor. Bu seyahatim sırasında bana katkı sağlayan İHH temsilcilerine ve başkanlarına teşekkür ediyorum. 'Her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın, yetim gülerse dünya güler. İnsanlarımız ölmesin, çocuklar yetim kalmasın.' sloganlarıyla yola çıktım. Bizler yetimlere bakmakla sorumluyuz." diye konuştu.

Kılıç, açıklamasının ardından İHH Niğde temsilcileriyle Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Geceyi kentte geçirecek olan Kılıç, yarın Adana'ya gitmek üzere yola çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav