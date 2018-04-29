Yetimler Yararına Kermes Düzenlendi

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da İnsani Yardım Derneği (İHH), yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik kermes düzenledi.

Demokrasi Parkı'nda düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kermese yoğun katılım olduğunu belirten Adıyaman İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Mahmut İzci, "Yetim dayanışma günleri kapsamında dört gün sürecek kermesin gelirleri ihtiyaç sahiplerine ve muhacir kardeşlerimize dağıtılacak. Bu kermesimiz Adıyaman halkına açık olacak. Sağ olsun halkımız teveccüh gösteriyor." diye konuştu.

Kermesin açılışına Adıyaman AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermesin 2 Mayıs'a kadar açık kalacağı bildirildi.