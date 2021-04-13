Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Yetimlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Van Temsilciliği tarafında onlarca yetim aileye Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Yetimlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Van Temsilciliği tarafında onlarca yetim aileye Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı.

Yaptıkları yardım faaliyetleriyle yetimlerin yüzünü güldüren Yetimler Vakfı, Van'da daha önce belirlenen onlarca aileye ulaşarak, başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılıyor. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttıklarını ifade eden Yetimler Vakfı Van Temsilciği yetkilileri, "Yetimler Vakfı Van Temsilciliği olarak ilimizde daha önceden tespitlerini yaptığımız yetim, yoksul ve kimsesiz ailelere Ramazan ayı öncesi gıda, kırmızı et ve giyecek dağıtımı yapıldı. Öncelikle yardımlarını bu mazlum ailelerden sakınmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, vakfımız bünyesinde çalışan gönüllerimizi de canı gönülden tebrik ediyoruz" dediler. - VAN

Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek
Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Ajda Pekkan Murat Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:34:53. #1.16#
title