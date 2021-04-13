Yetimler Vakfından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Yetimlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Van Temsilciliği tarafında onlarca yetim aileye Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı.

Yetimlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Van Temsilciliği tarafında onlarca yetim aileye Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı.

Yaptıkları yardım faaliyetleriyle yetimlerin yüzünü güldüren Yetimler Vakfı, Van'da daha önce belirlenen onlarca aileye ulaşarak, başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılıyor. Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttıklarını ifade eden Yetimler Vakfı Van Temsilciği yetkilileri, "Yetimler Vakfı Van Temsilciliği olarak ilimizde daha önceden tespitlerini yaptığımız yetim, yoksul ve kimsesiz ailelere Ramazan ayı öncesi gıda, kırmızı et ve giyecek dağıtımı yapıldı. Öncelikle yardımlarını bu mazlum ailelerden sakınmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, vakfımız bünyesinde çalışan gönüllerimizi de canı gönülden tebrik ediyoruz" dediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı