Yetimler Vakfı Diyarbakır'daki 1225 çocuğa kışlık giysi yardımı yaptı - Haberler
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Yetimler Vakfı Diyarbakır'daki 1225 çocuğa kışlık giysi yardımı yaptı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel
Yetimler Vakfı Diyarbakır'daki 1225 çocuğa kışlık giysi yardımı yaptı

Yetimler Vakfınca "Bir Bot-Bir Mont" kampanyası kapsamında Diyarbakır'daki 1225 çocuğa kışlık giysi desteği sunuldu.

DİYARBAKIR (AA) - Yetimler Vakfınca "Bir Bot-Bir Mont" kampanyası kapsamında Diyarbakır'daki 1225 çocuğa kışlık giysi desteği sunuldu.

Hayırseverlerden toplanan bağışlarla temin edilen giysiler vakıf binasında yetim çocuklara dağıtıldı.

Yetimler Vakfı Diyarbakır Temsilcisi Mustafa Ergin, yaptığı yazılı açıklamada, her sene yetim çocukların üşümemesi için kampanya başlattıklarını bildirdi.

Türkiye genelinde binlerce yetim çocuğa giysi yardımı yaptıklarını ifade eden Ergin, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da 1225 yetim çocuğumuzu giydirdik. Peygamberimizin emaneti olan yetim çocuklarımızı sahiplenmek ve onları korumak amacıyla çıktığımız bu yolda yardımlarımızın süreklilik arz etmesi için, hayırseverlerimizden bizleri yalnız bırakmamalarını istirham ediyoruz."

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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