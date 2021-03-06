Yetim ve öksüzlerin dileği yerine getirildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek tarafından yürütülen "Tut elimi" projesi kapsamında 30 yetim çocuğun dilekleri yerine getirildi.

Yetim ve öksüzlerin "Kaymakam abiye mektup" başlıklı birer mektup yazılması istendi. Yetim ve öksüzlerin bu mektuba birer adet dileklerinin yerine getirilmesini istenmişti. İlçe Kaymakamına hitaben yazılmış olan tüm istekler tek tek değerlendirildi. Çocuklara 14 adet tablet, 12 tam donanımlı eğitim seti ve nakit desteği olmak üzere dilekleri yerine getirdi.

"Bu çocuklar bize emanet"

Kaymakamı Muhammed Enes İpek, "Çocuklarımızın taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda karşıladık. Bu çocuklarımıza sahip çıkmak Peygamberimizin sünneti olduğu kadar, Domaniç halkımızın da sosyal sorumluluğudur. Gönlümden geçen hedefim tüm Domaniçlilerin bu projeye ortak olmasıdır. Devlet ile Millet kaynaşması bağlamında onlara el uzatmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek onların yarınlarının inşasında önemli bir basamak olacaktır. İlçemizde elimizi uzatmadığımız tek bir yetim ve öksüz kalmayacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı