Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan

Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesinin yeni nesil sosyal yardım projesi 'Komşu Esnaf' ile Kurban Bayramı öncesi Güngörenli 161 yetim ve öksüz çocuğun yüzleri güldürüldü.

Güngören Belediyesinin yeni nesil sosyal yardım projesi 'Komşu Esnaf' ile Kurban Bayramı öncesi Güngörenli 161 yetim ve öksüz çocuğun yüzleri güldürüldü. Her bir çocuk için 300'er liralık alışveriş puanları telefon numaralarına tanımlandı.

İstanbul'da Güngören Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sosyal yardım projesi 'Komşu Esnaf' ile hem mahalle esnafının hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzleri gülüyor. Belediyenin sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, telefon numaralarına tanımlanan 'esnaf puan' ile marketten kasaba, giyimden ayakkabıya kadar bütün ihtiyaçlarını, mahalle esnafından alabilme imkanına kavuştu. Proje sayesinde sosyal market arama derdinden kurtulan vatandaşlar ister kapısının yanındaki bakkaldan ister caddesindeki mağazadan 'esnaf puanı' kadar dilediği gibi alışveriş yapabilecek.

BAYRAMLIKLAR 'KOMŞU ESNAF'TA HAZIR

Güngören Belediyesinin geliştirdiği projeye dahil olan esnaflar da pandemi nedeniyle geçirdikleri zorlu süreçte bir nebze destek bulmuş oldu. Sisteme dahil olan esnaflardan alışveriş yapan ihtiyaç sahipleri memnuniyetlerini dile getirirken Kurban Bayramı öncesi yapılan sisteme dahil olan giyim ve ayakkabı mağazaları sayesinde Güngören'de bulunan 161 yetim ve öksüz çocuğun yüzleri güldü. Güngören'de hizmet veren giyim ve ayakkabı mağazalarından sisteme dahil olan esnaflardan diledikleri gibi alışveriş yapma imkanına kavuşan çocuklar Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e teşekkür etti. Bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan alabilecek olan çocuklar büyük sevinç yaşarken, Güngören Belediyesi de her bir çocuk için kayıtlı telefon numaralarına 300'er liralık puanlar tanımladı.

BAŞKAN DEMİR: "HER DAİM YANLARINDAYIZ"

160 yetim ve öksüz çocuğun sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Güngören'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak adına başlattığımız 'Komşu Esnaf' projesini geliştirmeye devam ediyoruz. Artık giyim, ayakkabı ve kasap ihtiyaçlarını da vatandaşlarımız diledikleri esnafımızdan anında yapabilecek. Kurban Bayramı öncesi de yaptığımız çalışma neticesinde 161 çocuğumuzun bayramlıkları için 300'er liralık puanları telefon numaralarına tanımladık. Bizler her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya ve en hızlı şekilde yaralarına dokunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

(İHA)

Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan
Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek İlyas Tetik Deniz Akkaya Kaan Yıldırım
Spor Salih Uçan Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yetim ve öksüz çocukların bayramlıkları 'Komşu Esnaf'tan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:46:58. #1.16#

title