Yetim ve öksüz çocuklara bilgisayar ve çocuk odası takımı hediye edildi Yetim ve öksüz çocuklara bilgisayar ve çocuk odası takımı hediye edildi Arabanlı yetim ve öksüz çocukların yüzü güldü Araban'da, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle 7 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi.

Yetim ve öksüz çocuklara bilgisayar ve çocuk odası takımı hediye edildi

Arabanlı yetim ve öksüz çocukların yüzü güldü

GAZİANTEP - Araban'da, "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle 7 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Proje ile yetim ve öksüz çocukların yüzü güldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirilen "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle 7 yetim ve öksüz çocuğa çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Araban Kaymakam Abdulhamit Mutlu koordinesinde yürütülen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından hazırlanıp desteklenen projeyle yetim ve öksüz çocuklar hem unutulmadı hem de yüzleri güldü. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje ile sırasıyla 42 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye, 16 dezavantajlı ailenin çocuklarına çocuk odası takımı ile bilgisayar ve son olarak da 30 bedensel engelli yatalak vatandaşa 30 adet hastane yatağı hediye edildiğini söyledi.

Kaymakam Mutlu, projenin son ayağında ise yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürmek istediklerini vurgulayarak, "Projemiz kapsamında etkinliklerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Projemizin dördüncü ayağında Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün sosyo-ekonomik destek hizmetinden yararlanan 7 yetim ve öksüz çocuğumuza daha çocuk odası takımı ve bilgisayar hediye edildi. Yetim ve öksüz çocuklarımızın odalarının boya, parke döşeme, asma tavan gibi tadilat giderleri Araban Kaymakamlığının 'Bir Ev Bir Hayat' projesi tarafından karşılandı. Çocuklar verilen hediyeler ise kaymakamlığımızın İyilik ve Merhamet Kulübü tarafından karşılandı. Bütün bunların karşılığında çocuklarımızdan tek isteğimiz derslerini güzel bir şekilde çalışmaları, birer iyi insan olmaları, güzel bir meslek edinip vatana millete hizmet etmeleridir" dedi.

Çocuk odası takımı, bilgisayar ve çeşitli hediyelerle yüzleri gülen yetim ve öksüz çocuklar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kaymakam Mutlu'ya dua edip, teşekkür etti.

Konuşmasının ardında yetim ve öksüz çocuklara yapılan odaların açılışlarını yapan Araban Kaymakamı Abdulhanit Mutlu'ya Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan da eşlik etti.

Kaynak: İHA