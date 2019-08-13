13.08.2019 18:55

Bisikletlerden detay

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefon ile araması

Bakan Kasapoğlu'nun davetlilere seslenmesi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin konuşması

Çocuklara bisiklet dağıtım detayları

Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık bisiklet

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen 57 bisiklet, Ağrı'daki öksüz ve yetim çocuklara bayram hediyesi olarak dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu programa telefon ile bağlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ağrı'daki yetim ve öksüz çocuklar için gönderilen 57 bisikletin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kentteki spor salonunda düzenlenen bisiklet dağıtım programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, konuşmaya başlamadan önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu telefon ile aradı.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nun salondakilere yönelik konuşmasını telefonla katılımcılara dinletti.

Ağrılıların Kurban Bayramını kutlayan Kasapoğlu, yakın zamanda Ağrı'yı ziyaret edeceğini ifade etti.

Çelebi, telefon görüşmesi sonrası yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir günde yetim ve öksüz çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ve siyasi bir mesaj vermek istemediklerini söyledi.

Kendisinin de 2013'te babasını kaybettiğini hatırlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanının yanına gittiğimizde 'bizim özellikle il merkezimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde kalpleri kırık kardeşlerimiz var. Türkiye'de ilk kez Ağrı'da bu kardeşlerimize İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çıkaracağı bir envanterle il genelindeki bütün kardeşlerimizi sevindirmek istiyoruz' dedik. Kendisi de bizden ne istediğimizi sordu, ben de 'gençlerimize bayramda en güzel hediyeleri birer tane bisiklet olacak' ifadesini kullandım. Sayın Bakan da 'sadece siz isteyin biz gönderiyoruz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın size iyi bayramlar dileklerini iletirken, bu bisikletlere iyi günlerde binmelerini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından, Milletvekili Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve protokol tarafından öğrencilere bisikletleri hediye edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, Ağrı'daki AK Partili İlçe Belediye Başkanları, yöneticiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA