Yetim ve öksüz çocuklar, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi
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Yetim ve öksüz çocuklar, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi

13.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:34
Yetim ve öksüz çocuklar, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi

Kastamonu'nun Azdavay Kaymakamlığınca Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne götürülen yetim ve öksüz çocukların gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Kastamonu'nun Azdavay Kaymakamlığınca Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne götürülen yetim ve öksüz çocukların gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Kaymakamlık tarafından başlatılan çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yetim veya öksüz çocuklarına "Kastamonu'da nereleri görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda "Küçük Kaşifler Şehrini Keşfediyor Projesi"ni hayata geçiren Kaymakamlık, 20 çocuğu Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne götürdü.

Çocuklar burada İl Jandarma ve Jandarma Özel Asayiş komutanlıklarına bağlı arama kurtarma ekipleri eşliğinde kayak öğrendi, kızakla kaydı, kar motoruna bindi ve telesiyej gezintisi yaptı.

Kaymakam Melih Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çocukların bir ilki yaşamasını istediklerini belirten Aydoğan, "Merkez ve köylerinden gelen çocuklarımız, jandarma personelimiz eşliğinde güzel bir gün geçiriyor. Proje sonunda çocuklarımızdan gezdikleri, gördükleri yerlerle ilgili dönüşler alacağız. Onlardan aldığımız yanıtlar ışığında yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kendilerini Ilgaz'da ziyaret ederek destek veren İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran'a teşekkür eden Aydoğan, "Amacımız sosyal devlet imkanlarını çocuklarımıza sunmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamak." diye konuştu.

Çocuklardan Birgül Bostancı ise çok eğlendiklerini dile getirerek, "Çok teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Asker ağabeylerimiz kar motoruna bindirdi, onlara da çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bekir Bostancı da Ilgaz'a ilk kez geldiğini anlatarak, "Asker ağabeylerimiz bizim için her şeyi yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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