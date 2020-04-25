Yetim ve muhtaç aileler için sahadalar
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Yetim ve muhtaç aileler için sahadalar

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma yasağında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

25.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:30
Yetim ve muhtaç aileler için sahadalar

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süren sokağa çıkma yasağında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi ulaştırıyor.

Vakıf, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemesi içeren yardım kolileri dağıtıyor. Vakfın Terme Temsilcisi İsa Şahin, şehir merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettikten sonra yardım kolilerini ailelere teslim ettiklerini aktardı. Hayırsever vatandaşların desteği ile gıda kolisinin yanı sıra yakacak ve nakit yardımlarda da bulunduklarını ifade eden Şahin, "Ramazan ayında yaklaşık 100 aileye gıda kolisi ve alışveriş fişi verebilmeyi hedefliyoruz. Bizim için mazlum, şehirde de olsa köyde de olsa aynı. Hepsine elimizden geldiği kadarıyla koşmaya çalışıyoruz. Bizler sadece elçiyiz. Bizi bu işe elçi kılan hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yetim gülerse dünya güler"

Ramazan ayı içerisinde evine gıda kolisi girmeyen hiçbir ihtiyaç sahibi aile kalmaması için çalıştıklarını dile getiren İsa Şahin, "Özellikle yetim ve fakir çocukların yüzü gülsün istiyoruz. Onlar o kadar basit şeylerle mutlu oluyorlar ki anlatamam. Çocuklarımızın 1 yıl boyunca giyim, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen doğum günü sürprizleri yapıyoruz. Sevgi ile kucaklamak bile o kadar mutlu ediyor ki onları. Onları mutlu görmek en büyük tesellimiz. Yetim gülerse dünya güler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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