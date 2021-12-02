Yetim Vakfından Suriye'deki ailelere kış yardımı
Yetim Vakfınca, Suriye'deki kamplarda yaşayan ailelere kömür, battaniye ve kıyafet yardımında bulunuldu.
Yetim Vakfınca, Suriye'deki kamplarda yaşayan ailelere kömür, battaniye ve kıyafet yardımında bulunuldu.
Vakfın Yetim Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Çetin Aldemir, yazılı açıklamasında, Suriye'deki yetim ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yetim Vakfı kış çalışmaları kapsamında yurt içi ve dışı çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Aldemir, "Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez" kampanyası kapsamında, Suriye'de ailelere kömür, soba, battaniye ve mont dağıtıldığını kaydetti.???????
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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