Yetim Vakfı, ramazan çalışmalarına başladı
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Yetim Vakfı, ramazan çalışmalarına başladı

Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Yetim Vakfı, ramazan çalışmalarına başladı

Yetim Vakfı, "Ramazan Bereket Yetim Emanet" sloganıyla, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin bağışlarını yetimlere ulaştıracak.

Yetim Vakfı, "Ramazan Bereket Yetim Emanet" sloganıyla, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin bağışlarını yetimlere ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor.

11 ayın sultanı ramazan ayı yaklaşırken "Ramazan Bereket Yetim Emanet" sloganıyla yola çıkan Yetim Vakfı, bu yıl da birçok bölgede yetimlerin iftar sofralarına misafir olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokunmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Yılmaz, ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Yetim ailelerimize kumanya, zekat ve fitre desteği sağlayacağız. Dünya genelini etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı toplu iftar organizasyonları yapılamıyor. Bizler de iftariyelik paketlerimizle ailelere ulaşacağız. Ayrıca yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin, eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası raporlara göre dünyada yaklaşık 400 milyon yetim çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, bu çocukların, organ ve fuhuş mafyaları ile dilenci şebekelerinin eline düşme tehlikesi yaşadığı, kimi zaman da misyonerlerin hedefi haline geldiği belirtildi.

Dünyada savaşlardan, iç çatışmalardan ve doğal afetlerden dolayı her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığı kaydedilen açıklamada, her gün 22 bin çocuğun da açlık ve yoksulluktan dolayı hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yetim çocuklar için "yetimvakfi.org.tr" adresinden bağış yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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