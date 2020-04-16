Yetim Vakfı'ndan "1000'e 1000 kat, evlere bereket dolsun" kampanyası Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine 1000 lira maddi destek kampanyası başlattı.

Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine 1000 lira maddi destek kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "1000'e 1000 kat, evlere bereket dolsun" adı altında bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında, şu ana kadar 95 ailenin ihtiyacı karşılandı.

Kampanyanın bin aileye ulaşıncaya kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA