Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak
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Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak

Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışlayacağı kurban hisselerini Türkiye ile 24 farklı ülkede bulunan ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve ailelerine ulaştıracak.

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışlayacağı kurban hisselerini Türkiye ile 24 farklı ülkede bulunan ihtiyaç sahibi yetim çocuklar ve ailelerine ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kurban İbadet, Yetim Emanet" sloganıyla yapılacak bu yılki kurban organizasyonu, Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu ve Kafkasya'daki 24 ülkeyi kapsıyor.

Açlık, kıtlık, savaş ve hastalık gibi sebeplerle pek çok can kaybının yaşandığı, yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde kurban dağıtacak Yetim Vakfı, kurbanların yurt dışı hisse bedelini 750, yurt içi bedelini ise 1500 lira olarak belirledi.

Kurbanlar, İslami usul ve kaidelere göre kesilerek, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vakıf, yetim çocuklara bayramlık kıyafet ulaştıracak. Hayırseverler, yapacakları 200 liralık bağışla da bir yetimi giydirebilecek.

Kurban hisselerinin dağıtımında ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ile anne ve babası olsa da sevgi ve şefkatten mahrum sosyal yetimler öncelikli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışlanan kurban hisseleri ile ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincini yaşamalarının sağlanacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada yaklaşık 200 milyon yetim çocuk bulunduğunu, Kuzey Kore, Çin, Myanmar ve bazı Orta Doğu ülkelerinden veri dahi alınamadığını kaydeden Yılmaz, Hindistan gibi kalabalık ülkelerde çocukların yüzde 30'dan fazlasının kaydedilmediğini aktardı.

Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının tahminlerine göre dünyada 400 milyon civarında yetim çocuk olduğuna dikkati çekerek, "Bununla birlikte sosyal yetimler ve korumaya muhtaç çocukları eklediğimizde bu sayı 1 milyara ulaşıyor. Kurban emanetlerinizi gücümüzün yettiği kadarıyla bu çocuklara ve ailelerine ulaştıracağız. İnsanlar Kabe'nin etrafında hac buluşmasıyla bir araya gelirken biz de o tabloyu, bir ümmet buluşması şekline çevirecek olan kurban buluşmasını önemsiyoruz. Yani kurban keseceğimiz 24 ülkede bu ümmet buluşmasının bir parçası olmayı murat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, kurban bağışlarını "www.yetimvakfi.org.tr" internet sitesinden, ilgili banka hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla, vakıf genel merkezinden veya "0212 970 60 60 " numaralı telefon numarasından yapabilecek.

Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak
Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak
Yetim Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 24 ülkede kurban yardımı yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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