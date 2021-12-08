Yetim Vakfı, 16 ülkeden 6 bin 54 yetime destek oluyor

Yetim Vakfı, "Yetim Sponsor Destek Sistemi" ile Türkiye ile 15 ülkeden 6 bin 54 yetime nakdi destekte bulunuyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2021 Nisan'da "Sponsor Destek Sistemi" uygulamasının hayata geçirilmesiyle hayırseverlerin katkılarıyla 16 farklı ülkeden yetimlere destek verilmeye başlandı.

6 bin 54 yetim çocuğun maddi olarak himaye edildiği bu sistemle toplanan düzenli bağışlar, eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarına katkı olması amacıyla yetimlere nakit olarak ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, dünyada yetim çocuklarla ilgili tablonun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Günde 10 binden fazla, yılda ise 3,5 milyon çocuğun yetim kaldığını aktaran Yılmaz, bunun yanı sıra annesi babası olduğu halde alması gereken sevgi ve şefkatten mahrum kalan sosyal yetimler ile oyun ve eğitim çağlarında çalışmak zorunda kalan, insan tacirleri tarafından kaçırılan, sokaklarda çetelerin ellerine düşen ve korumaya muhtaç çocuklar da ele aldığında dünyada yaklaşık 1 milyar çocuğun sıkıntılı bir hayatın içerisinde olduğunu belirtti.

Bu acı tabloyu düzeltebilmek için çalıştıklarını ve yetim çocuklar için birçok alanda destek projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu çalışmalarımızın en önemlilerinden biri de yetim hamilik sistemi. Bağışçılarımızın katkılarıyla aylık 150 TL ile bir yetim çocuğumuzun elinden tutmaya çalışıyoruz. Bu projemiz sayesinde yetim ailelerimizin evlerine misafir olabiliyoruz. Böylece yetim ailelerimizin evlerindeki eksiklikleri tespit etme ve bu eksiklikleri giderme fırsatı da bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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