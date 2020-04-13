Yetim ikizler, kumbaralarındaki parayı kampanyaya bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bingöl, Genç, Güncel

Yetim ikizler, kumbaralarındaki parayı kampanyaya bağışladı

Bingöl'de ikiz yetim kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

13.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:29
Yetim ikizler, kumbaralarındaki parayı kampanyaya bağışladı

Bingöl'de ikiz yetim kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Genç ilçesinde 12 yaşındaki ikiz yetim kardeşler Azat ve Caner Gürlük, biriktirdikleri 50 lira ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Gürlük kardeşler, bağış yapabilmek için "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile iletişime geçti.

İlçedeki destek grubunun koordinatörü İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, bağış yapmak isteyen yetimlerle ilgili yaptığı araştırmada ailenin maddi durumunun iyi olmadığını tespit etti.

Bunun üzerine yetim ikizin kampanyaya destek için yapmak istedikleri yardımı almaya giden ekip, Türkiye Diyanet Vakfı'nın alışveriş çeklerini aileye hediye etti.

Müftü Kaya yaptığı açıklamada, yetimlerin bağış taleplerinden çok etkilendiğini söyledi.

Kaya, "Çocukların bu yardımlarını karşılıksız bırakmamak için Türkiye Diyanet Vakfı olarak aileye bir miktar yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

Yetim ikizlerden Azat Gürlük, "Kumbaramda kardeşimle bir haftada biriktirdiğim parayı Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına destek olmak için bağışladım." dedi.

Caner Gürlük ise "Cumhurbaşkanımızın anlattıklarından çok etkilendim ve onu çok sevdiğim için böyle bir şey yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Yetim ikizler, kumbaralarındaki parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: AA

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