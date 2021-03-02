Son dakika haber! Yetim çocukların yüzü doğum günü sürpriziyle gülüyor

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Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları yetim biriminde görevli kadınlar, yetim çocukların yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürüyor.

Yetim birimindeki kadınlar, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında, merkez Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem ve Kovid-19 salgını dolayısıyla mağdur olan yetim çocuklar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenliyor.

Kadın gönüllüler, yardım yaptıkları ailelerin çocuklarının doğum günlerini belirleyerek, anneleriyle görüşüp evlatlarının isteklerini öğreniyor.

Kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle doğum günlerinde çocukların evlerine giden gönüllüler, yetimlerle pasta kesiyor ve çeşitli hediyeler veriyor.

"Sanki o an dünyalar onların olmuş gibi oluyor"

Yetim birimi sorumlusu Besime Yaman, AA muhabirine, yaptıkları etkinliklerle yetim çocukları mutlu ettiklerini, onları çok önemsediklerini söyledi.

"Elimizden geldiğince yetim çocuklarımızın özel günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Çocuklara özel olduklarını hissettirmek istiyoruz." diyen Yaman, deprem, ardından salgından dolayı çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çocukların kapıyı açtığında karşılarında kendilerini gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Sanki o an dünyalar onların olmuş gibi oluyor. Bir çocuğu mutlu edebilmek çok kolay, gönlüne girebilmek çok zordur. Çocuğa önemli ve özel olduğunu hissettirdiğiniz anda o çocuğun kalbini kazanmış oluyorsunuz. Salgın dolayısıyla çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Arkadaşlarıyla buluşamıyor. Salgın sürecinde tedbirlere uyarak etkinlikleri yapıyoruz. Doğum günü etkinliklerimizi sürdüreceğiz."

Gönüllülerden Seçil Çalan de kendisi de yetim büyüdüğü için bu birimde görev aldığını anlattı.

Çalan, "Yetim kardeşlerimin gönüllerine dokunabilmek için bu yola çıktım. Onların yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz. Onların kapıyı açtığında bize gösterdiği sevinç, gözyaşı ya da mutluluk tarifsiz bir duygu, anlatamayız." ifadelerini kullandı.

"Beklemediğim bir sürprizle karşılaştım"

Doğum günü kutlanan 10 yaşındaki Miraç Canpolat ise etkinlik için teşekkür ederek, gönüllülerin her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

Canpolat, "Doğum günümün kutlanacağını bilmiyordum. Annem misafir geleceğini söyleyerek kapıyı açmamı istedi. Açtığım anda konfeti patlattılar. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler." dedi.

Doğum günü kutlanan 11 yaşındaki Hatice Kübra Oğuz ise "Beklemediğim bir sürprizle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Bugün doğum günüm olduğunu biliyordum ama böyle bir kutlama beklemiyordum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk