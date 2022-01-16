Yetim çocukların Palandöken'de kızak keyfi
Erzurum'da düzenlenen organizasyonla yetim çocuklar palandöken Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenen organizasyonla yetim çocuklar palandöken Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 30 yetim çocuk kızak kayarak gönüllerince eğlendi. Soğuk hava ve rüzgara rağmen kızakla kayak keyfi yapan yetim çocuklar düşe kalka kayak keyfi yaşadılar.
"Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik beğeni topladı. - ERZURUM
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