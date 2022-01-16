Yetim çocukların Palandöken'de kızak keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yetim çocukların Palandöken'de kızak keyfi

Yetim çocukların Palandöken'de kızak keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum'da düzenlenen organizasyonla yetim çocuklar palandöken Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenen organizasyonla yetim çocuklar palandöken Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 30 yetim çocuk kızak kayarak gönüllerince eğlendi. Soğuk hava ve rüzgara rağmen kızakla kayak keyfi yapan yetim çocuklar düşe kalka kayak keyfi yaşadılar.

"Yetim gülerse dünya güler" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik beğeni topladı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Erzurum'da düzenlenen organizasyonla yetim çocuklar palandöken Kayak Merkezi'nde kızak keyfi yaşadı.

title