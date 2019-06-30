Yetim çocuklarıın bisiklet mutluluğu

KARS'ta Taner Güneş'in bisiklet hayali kuran yetim çocuklara yönelik düzenlediği kampanya kapsamında, sanatçı Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın desteğiyle alınan 100 bisikletten 50'si dağıtıldı. Anneleriyle bisikletlerini teslim alan çocuklar, büyük mutluluk içinde pedal çevirerek, 'Kara tren' türküsünü seslendirdi.

?Kars'ta daha önce 'Bir oyuncak da sen ver' sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanya ile 9 ayda, 100 köyde çocuklara oyuncak dağıtan Taner Güneş, bu kez yetim çocuklar için harekete geçti. Kendisi de babasız büyüyen Taner Güneş, bisiklet hayali kuran çocuklar için kampanya başlattı. Projesini geçen aylarda kente gelen Yavuz Bingöl ile paylaşan Güneş, sanatçının desteğini aldı. Kampanyadan haberi olan Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da girişimleri sonucu çocuklar için temin edilen 100 bisikletten 50'si, Kars'a gönderildi. Daha önce isimleri belirlenen yetim 50 çocuk, bisikletlerini teslim almak üzere davet edildi. Üzerlerinde isimleri yazılı bisikletleri alan çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

Sanatçı Yavuz Bingöl ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan'a destekleri için teşekkür eden Taner Güneş, 100 bisikletten 50'sinin çocuklara dağıtıldığını söyledi. Çocukların mutluluğa pedal çevireceklerini anlatan Güneş, babasız büyüdüğü için babası olmayan çocukları sevindirmek istediğini ifade etti. "Çocuk gülerse, dünya güler. Oyuncaksız çocuk kalmasın istiyoruz" diyen Güneş, imkanları dahilinde bu tür kampanyaların devam edeceğini bildirdi.

ÖNCE GÖZ AMELİYATI SONRA BİSİKLET

Bisikletini teslim alan çocuklardan kent merkezindeki Namık Kemal İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf Aktaş (11), Yavuz Bingöl'ün kendisini ameliyat ettirdiğini söyledi. Sol gözündeki rahatsızlık nedeniyle eğitimde zorlandığını vurgulayan Aktaş, iki ay önce başarılı geçen bir ameliyat sonrası gözündeki rahatsızlığın giderilerek görmeye başladığını belirtti. Ameliyat sonrası derslerinin de iyi olduğunu ve takdirname aldığını bildiren Aktaş, "Yavuz Amcaya çok teşekkür ediyorum. Eğer beni şu an görüyorsa, onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Ona o kadar çok teşekkür ediyorum ki beni iki kez sevindirdi. Ameliyat olduğum gözüm şu anda çok iyi. Takdirname de aldım. Yavuz Amcamın yaptığını iyiliklerin hepsinin karşılığını vereceğim. İyi şekilde okuyacağım ve sınıfımı takdirname geçeceğim" dedi.

BİSİKLET HEYECANINDAN UYUYAMADI

Sarıkamış'ı bağlı Hamamlı köyünden annesi Sibel Yıldız ile birlikte bisikletini almayan gelen Belinay Yıldız (8) ise, sabaha kadar heyecandan uyuyamadığını söyledi. Yıldız, görevlilerin teslim ettiği bisikletini uzun süre izledikten sonra sürmeye çalıştı.

9 yaşındaki oğlu Volkan'ın da bisiklet istediğini ifade eden anne Sibel Yıldız, "Yavuz Bingöl'e katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çocuğumu çok mutlu etti. İnşallah diğer çocuklar da çok mutlu olurlar. Çocuğum bisiklet istiyordu, ben ise alamıyordum. O da üzülüyordu. Dün gece bisiklet alacağı için heyecandan hiç uyuyamadı. Sabah katlığında da kahvaltı bile yapmadan bisikletini almaya geldi. Oğlum Volkan da gelecekti, ama o gelemedi. Artık bu bisikleti ikisi birlikte kullanacak. Bir bisikletle ikisi de mutlu oldu. İsmimiz söylenince çok duygulandım. Tarifsiz duygular içindeyim" diye konuştu.

Bisikletleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar teşekkür mesajlarını hep bir ağızdan 'Kara Tren' türküsünü okuyarak verdi. Çocuklar daha sonra bisikletleriyle evlerinin yolunu tuttu.

Diğer 50 bisikletin de önümüzdeki günlerde çocuklara ulaştırılacağı belirtildi.



Kaynak: DHA

- Kars