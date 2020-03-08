Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua - Haberler
Kayseri, Suriye, İdlib, Kültür Sanat

Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua

Kayseri'de Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kayseri Şubesi tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler için kesilen kurbanların etleri yetim çocuklara dağıtıldı.

08.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:47
Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua

Kayseri'de Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kayseri Şubesi tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler için kesilen kurbanların etleri yetim çocuklara dağıtıldı.

Sendika üyeleri tarafından kesilen kurban etleri yemek yapılarak, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda kurulan çadırlarda, yetim çocuklara ikram edildi.

Yemeğin ardından 60 yetim çocuk, Suriye'de görevli askerler ve bölgede şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.

TOÇ BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocukların ettikleri duanın Allah katında önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimiz için Yasin-i şerifler ve Fetih suresi okumuştuk. Dün de bunun mevlidini yaptık. Bugün de sendika üyelerimizle beraber Mehmetçiğimiz için 3 adet kurban kestik. Yemeğin ardından kahraman Mehmetçiklerimizin muzaffer olması için çocuklarımızla beraber dua ettik. Yetim çocukların yetim ailelerin duaları kabul olur diye dualarımıza onları da katmak istedik."

Yardımsever Süleyman Akkaya ise İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu tarz programlara yetim çocuklarımızı davet ediyorum. Dört duvar arasında hayatı geçen çocuklarımızı bu tarz programlara getirerek sosyalleşmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
TEM'de trafiği felç eden kaza: Yüzlerce kiloluk et yola saçıldı Haberler
TEM'de trafiği felç eden kaza: Yüzlerce kiloluk et yola saçıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Muhterem Nur Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Berkay Şahin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Yetim çocuklardan Mehmetçiğe dua - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:02:49. #1.14#