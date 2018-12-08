Yetim Çocuklara Giysi Yardımı

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, "Çocuklar Üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kilis'te yetim çocuklara kaban dağıtıldı.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ile beraberindeki heyet Kilis'te yetim çocukları sevindirdi. Önceden isimleri belirlenen yetim çocuklara Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mont dağıtıldı. Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında, 81 ili gezerek çocuklara oyuncak, mont dağıttıklarını ifade ederek, "Çocukları sevindiriyoruz. Biliyorsunuz daha önce 1 milyon oyuncak kampanyamız vardı. Bu 2 milyona ulaştı. Şimdi de kış ayı geldiği için çocuklara bot, mont, ayakkabı, bere gibi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Din, dil ayırdı mı gözetmeksizin. Mezhep ayrımı yapmadan, yatılı bölge okullarımızdan Suriyeli kardeşlerimize kadar herkese ayrım yapmadan herkese ulaşıyoruz" dedi. - KİLİS