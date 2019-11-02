Yetim çocuklar ve aileleri, piknikte moral buldu

02.11.2019 17:04

Şehitkamil Belediyesi, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenledi. Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetim çocuklar ve aileleri, birbirinden farklı etkinliklerle dolu keyifli bir gün yaşadı.



Şehitkamil Belediyesi, 'Merhamet Eli' projesi kapsamında bünyesinde oluşturduğu Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetim, öksüz çocukların ve ailelerinin hayata daha umutla bakabilmesi için faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklu ailelere yönelik eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra yapılan sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Dülük Tabiat Parkı'nda piknik organize etti. Birçok farklı etkinliği içinde barındıran piknik organizasyonuna katılan aileler ve çocukları, keyifli ve mutlu bir gün geçirmenin memnuniyetini yaşadı.



Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan çocuklar, çok eğlenceli ve mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdiler. Yüzlerini renkli desenlere boyatan çocuklar, pamuk prenses ve palyaçolar ile keyifli dakikalar yaşadılar. Arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını, ardından ikram edilen yemekten yedikten sonra uzun süre dans ettiklerini anlatan çocuklar, sağlanan imkan dolayısıyla teşekkür ettiler.



Biz çok huzurluyuz



Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştıktan sonra çok huzurlu olduğunu ifade eden 2 çocuk annesi Elif Çetin, "Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştığımız günden beri çocuklarımız ve biz çok huzurluyuz. Hocalarımıza çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederiz. Bizim kendi imkanımız ile yapamadıklarımız için belediyemiz imkan oluşturuyor. Allah, Başkanımızın ve hocalarımızın yardımcısı olsun. Bize çok yardım ediyorlar. Bizi, unutmadıkları için Rabbim de kendilerini unutmasın" şeklinde konuştu.



Ailelerimizin bize yapmadıklarını yapıyorlar



Çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir gün yaşadıklarını kaydeden Semra Yalçın, "İki çocuk annesiyim. Yetim Koordinasyon Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Başkanımıza, maddi-manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugün çocuklarımızla birlikte bizi Dülük Tabiat Parkı'na getirdiler. Eğlendik. Ailelerimizin bize yapmadıklarını yapıyorlar. Biz kendilerinden razıyız, Allah da kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA