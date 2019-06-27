Yetim çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi - BATMAN

Batman'da "Bir Kalp Bin Umut Platformu" tarafından yürütülen proje kapsamında lunaparka götürülen 50 yetim çocuk gönlünce eğlendi.

Platform sözcüsü Veysi Mercimekçi, yaptığı açıklamada, amaçlarının yetim çocukların yanında olmak ve onların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

"Onlar güldükçe dünya güzelleşiyor." diyen Mercimekçi, şunları kaydetti:

"Çocuklar lunaparkta balerin, dönme dolap, çarpışan oto, mini gondol, atlı karınca gibi oyuncaklara binip, eğlendi. 'Çocuk gülerse dünya güzelleşir' diyerek, bugün bu çocukları güldürmeye çalıştık. Amacımız bugüne kadar lunapark görmemiş çocukları bir nebzede olsa eğlendirmektir. Onların çoğu lunaparkı hiç görmemişlerdi. Bugün dilediklerince eğlendiler. Lunapark yetkililerine bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Lunapark işletmecisi Necdet Nasıroğlu da, kendilerine iletilen talebi karşılamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Nasıroğlu, "Lunaparktaki araçları çocuklarımızın emrine sunduk, yetim ve öksüz çocukları sevindirdik." dedi.

Etkinlikte daha sonra yemek ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA