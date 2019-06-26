Yetim çocuklar için karne şenliği düzenlendi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince kentteki yetim çocuklara yönelik karne şenliği düzenlendi.

Poyrazlar Gölü mesire alanında organize edilen şenliğe, İHH'nin destekte bulunduğu Türk ve yabancı yetim çocuklar ile yakınları katıldı.

İHH gönüllüleriyle futbol, voleybol, halat çekme ve çuval oyunu oynayan yetim çocuklar, hep birlikte piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Daha sonra parmak boyası etkinliğine katılan çocuklar, gönüllerinden geçenleri resmetti.

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında düzenledikleri altıncı organizasyonda, Türk ve yabancı yaklaşık 150 yetimin şenlikte buluştuğunu anlattı.

Şenlikte çeşitli yarışmalar düzenlediklerini, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiklerini anlatan Sezer, "Arkadaş ortamı oldu. Büyük bir bez parçası da getirdik. Oraya her gelen yetim, kendisine bölge oluşturup resim çiziyor. Ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Bunu daha sonra çerçeveletip derneğimize asmayı düşünüyoruz." dedi.

Derneğin yetim biriminden sorumlu Salih Bakkaloğlu da çocukların gönlüne girmeyi, onlara farklı bir gün yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA