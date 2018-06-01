Yetim Çocuklar Gönüllerince Eğlendi

Bonyan Derneği ve Cinta Malezyalı Derneğince bir araya getirilen 250 Türk ve Suriyeli yetim çocuk, gönüllerince eğlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde eğlencenin, oyunun tadını çıkaran çocuklar, sonrasında iftara programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle düzenlenen iftara katılan çocuklar, bol bol eğlendi.

Çocuklar, iftar sonrası kendilerine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, teşekkür ederek çocuklarla fotoğraf çektirdi.