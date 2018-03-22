Ayvacık ilçesindeki yetim çocuklar fidan dikti.

Samsun İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Başkanı Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, etkinliğin "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentte bu kapsamda 20 proje gerçekleştireceklerini ifade eden Okudan, şunları kaydetti:

"Ayvacık ilçemizde 30 yetim kardeşimiz ile birlikte fidan dikme etkinliği yaptık. Farklı bir gün olsun diye kardeşlerimize ve misafirlerimize ikram edilen yemekten ve sohbetten sonra fidanlarımızı çocuklarımızla diktik. Bütün fidanlarımıza 'Sevgi Fidanları' adını verdik. Kardeşlerimiz kendi diktikleri fidanları ile büyüyecek olmanın heyecanı ile güzel bir gün geçirdiler."

Etkinliğe, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Samsun İHH Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mutlu ve ilçede görev yapan idareciler katıldı.