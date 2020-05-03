Yetim aylığıyla sokak hayvanlarını besliyor

Adana'da yaşayan hayvansever Necibe Ulusoğlu, yetim aylığının bir kısmını mahallesindeki sokak hayvanlarını beslemek için harcıyor.

Adana'da yaşayan hayvansever Necibe Ulusoğlu, yetim aylığının bir kısmını mahallesindeki sokak hayvanlarını beslemek için harcıyor.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Necibe Ulusoğlu, 20 yıldır her gün sabah ve akşam sokak hayvanlarını besliyor.

Görenler tarafından takdir edilen Ulusoğlu, kasaptan satın aldığı et ve kemik parçalarını sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Ulusoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını kaybettikten sonra kendisine bağlanan yetim aylığıyla sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini belirten Ulusoğlu, "Küflü duvarda asılı ekmeğe kedinin zıpladığını görünce dayanamadım. O günden sonra hayvanlara yiyecek dağıtmaya başladım. Mahalledeki bütün kedi ve köpekler beni tanır." dedi.

Ulusoğlu, hayvanların yanına hiçbir zaman eli boş gitmediğini ifade ederek "Yetim aylığıyla geçiniyorum onu da bu canlarla paylaşıyorum. Allah'a bin şükür, Allah bereketini de veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA