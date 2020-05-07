Yetim annelerinin yaptığı maskeler sağlık çalışanlarına bağışlandı

Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine maske bağışında bulundu.

Gaziantep İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine maske bağışında bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf yetkilileri, yetim anneleri tarafından yapılan bin bez maskeyi hastane yetkililerine teslim etti.

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, bağışın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Vakıf yetkililerine ve annelere teşekkür eden Zengin, "Bu zorlu süreçten omuz omuza vererek çıkacağımıza hemen arkasından sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bizleri unutmayan, destek sağlayan herkese minnet duyuyorum. Maskelerin yapımında emeği geçen cefakar, değerli annelerimizin bu vesileyle Anneler Günü'nü de kutlamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA