Yeti Efsanesi Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53

Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onun evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler. Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?

Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon filminin orijinal seslendirme kadrosunda Chloe Bennet, Claudia Kim ve Albert Tsai yer alıyor.

Yönetmen: Jill Culton

Senaryo: Jill Culton

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Abominable

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çin, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 27.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com