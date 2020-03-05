Yeti Efsanesi Filmi
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Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onun evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler. Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?
Jill Culton ve Todd Wilderman'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon filminin orijinal seslendirme kadrosunda Chloe Bennet, Claudia Kim ve Albert Tsai yer alıyor.
Yönetmen: Jill Culton
Senaryo: Jill Culton
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Abominable
Yapımcı Firma: DreamWorks Animation
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 27.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com