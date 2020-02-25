Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza
Haberler » Güncel » Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza - Haber

Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza

Adana'da yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı.

25.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:07
Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza

'da yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı.

Merkez Çukurova ilçesi 'nde bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarını alan ekipleri, olay yerine geldi.

Polisi gören şüpheliler, "dur" ihtarına rağmen araçla kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü E.Z, bir süre polise direndi.

E.Z. ile araçta bulunan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis Merkezine götürülen E.Z'ye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 1228, sürücü belgesini üzerinde taşımamaktan 288 lira olmak üzere toplam 1516 lira cezası uygulandı.

Otomobil çağrılan çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler