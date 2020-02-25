Yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye ceza
Adana'da yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'da yetersiz ehliyetle araç kullanan sürücüye para cezası uygulandı.
Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi.
Polisi gören şüpheliler, "dur" ihtarına rağmen araçla kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü E.Z, bir süre polise direndi.
E.Z. ile araçta bulunan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis Merkezine götürülen E.Z'ye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 1228, sürücü belgesini üzerinde taşımamaktan 288 lira olmak üzere toplam 1516 lira cezası uygulandı.
Otomobil çağrılan çekiciyle kaldırıldı.
Kaynak: AA