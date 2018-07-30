Yeterli Sayıda İmzayı Perşembe Günü Teslim Edeceğiz"

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci saat 17.30'da tamamlandı. Toplanan imzalar 2 Ağustos Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek. CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci bu akşam saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları Genel Merkez'e 6 Ağustos tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. CHP Bilecik Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, imzaların Perşembe günü Genel Merkeze teslim edileceğini açıkladı. Usluer, "Bugün saat 17.30'da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)