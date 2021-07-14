Yetenekli espor oyuncuları için burs başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yetenekli espor oyuncuları için burs başvuruları başladı

Yetenekli espor oyuncuları için burs başvuruları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Öğrencilerin, yeteneklerine ve girişim projelerine göre burslandırıldığı ApplyBAU sistemine, espor alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite adayı öğrenciler için başvurular başladı.

Öğrencilerin, yeteneklerine ve girişim projelerine göre burslandırıldığı ApplyBAU sistemine, espor alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite adayı öğrenciler için başvurular başladı. Ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katılma şansı da sunan Bahçeşehir Üniversitesi Esports Merkezi, her yıl çok sayıda öğrenciye burs sağlıyor.

Dünyanın en iyi üniversitelerinde uygulanan ve Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen ApplyBAU burslandırma sistemi, binlerce öğrenciye yetenekleri, girişimleri ve projeleri doğrultusunda burs imkanı sağlıyor. Espor ile eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen öğrenciler için ise ApplyBAU burs başvuruları başladı. Bu yıl düzenlenen üniversite sınavına giren her öğrencinin başvurabileceği ApplyBAU Espor bursuna 4 Ağustos tarihine kadar başvurmak mümkün.

OPERASYON TARAFINDAKİLERE VE OYUNCULARA BURS İMKANI

Sosyal medya, turnuva yönetimi ve yayın yönetimi gibi birçok alanda espor bursu sağlanırken, öğrenci hem üniversite takımında Türkiye ve dünyada birçok turnuvaya katılabiliyor hem de akademik kariyerine devam etme şansı yakalayabiliyor. 2017-2018 eğitim döneminden itibaren burslandırılmanın yapıldığı sistemde, şimdiye kadar 75 öğrenci burs aldı. Birçok oyunda bulunan espor takımları ile birlikte ülke içinde ve yurt dışında başarılı sonuçlar alan Bahçeşehir Üniversitesi, hem operasyon tarafındaki kişilere hem de oyunculara burs imkanı sağlamakta.

BAŞVURU HAKKINDA

Bunun yanı sıra, BAU espor programından mezun olan öğrenciler, sektörün önemli şirketlerinde de oyun hayatına devam etme fırsatı da yakalamakta. 4 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan başvurular için öğrenciler, www.applybau.com/espor adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Melisa Döngel Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yetenekli espor oyuncuları için burs başvuruları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:47:28. #1.16#

title