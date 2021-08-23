Yetenekli 8 genç, Borusan Müzik Bursu ile yurt dışında eğitim görecek

Borusan Kocabıyık Vakfının, yetenekli genç müzisyenlere yurt dışında yüksek lisans eğitimi amacıyla verdiği "Borusan Müzik Bursu"nu almaya hak kazananlar belli oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfının, yetenekli genç müzisyenlere yurt dışında yüksek lisans eğitimi amacıyla verdiği "Borusan Müzik Bursu"nu almaya hak kazananlar belli oldu.

Yapılan değerlendirme sonucu 2021-2022 eğitim öğretim yılında, Sesim Bezdüz (keman), Gülin Ataklı (obua), Kazım Kaan Alicioğlu (keman), Batı Aktaş (klarnet), Sıla Şentürk (piyano), Mercan Demirkanlı (flüt), Utku Çetin (klarnet) ve Seçil İrem Keskin'e (kontrbas), eğitim çalışmalarını sürdürmek üzere burs verilecek.

Merhum iş insanı Asım Kocabıyık'ın eşi ve çocukları tarafından eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyette bulunmak, Türkiye milli eğitim ve kültürüne katkı sağlamak amacıyla 1992'de kurulan Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı, 2007'de Borusan Kocabıyık Vakfı adını aldı.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin eğitim ile mümkün olduğuna inanan vakıf, kurulduğu günden bu yana eğitim konusunda çeşitli çalışmalara imza atıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk