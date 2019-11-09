Yetenek taramasında keşfedildiler, ilk üçü paylaştılar

09.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:36

Siirt'te eğitim gördükleri okulda yapılan yetenek taramasında keşfedilen Esra (20) ve Özlem Oysal (18) kardeşler ile kuzenleri Nurcihan Oysal (20), birer saniye arayla ilk dereceyi paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tespit edilen, yüzlerce geleceğin şampiyon sporcuları arasında Siirtli genç kızlar Esra, Özlem ve Nurcihan da yer alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörü Aslan Çakmak'ın da katılımıyla 9 yıl önce Kazım Karabekir İlkokulu'nda gerçekleştirilen taramada yetenekleri tespit edilerek atletizme kazandırılan genç kızlar, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 21 Eylül'de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birer saniye arayla ilk 3'e girdi.

Şampiyonanın 10,6 kilometrelik yarıştaki Büyük Kadınlar kategorisinde milli atlet Esra, kardeşi Özlem'in bir saniye önünde birinciliği elde ederken Özlem ise kuzeni Nurcihan'ın bir saniye ilerisinde ikinci oldu. Nurcihan da müsabakada 3. olmaya hak kazandı.

Antrenmanları aralıksız sürdüren 3 genç kızın hedefi ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

"Günde çift antrenman yapıyoruz"

Atletizm antrenörü Aslan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında okullarda yaptıkları yetenek taramasında 3 genç kızı keşfettiklerini söyledi.

Siirt Atatürk Stadı'nda antrenmanları kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Çakmak, "Kız ve erkek olarak antrenman programı belirleyerek bölgeler arası yarışmalar yaptım. Öğrencilerimiz hem ferdi hem de takım olarak önemli başarılar elde etti." dedi.

Keşfettiği sporculardan Esra'nın 2017 yılında milli sporcu olmayı başardığını dile getiren Çakmak, Özlem ve Nurcihan'ın da milli forma giymeyi hedeflediğini dile getirdi.

Çakmak, Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Esra ve Özlem kardeşler ile kuzenleri Nurcihan'ın ilk 3'e girdiğini belirterek, "Kızlarımız bu yarışmada birer saniye arayla dereceye girdi. Birinci, ikinci ve üçüncünün ilimizden çıkması ayıca bir gurur kaynağı oldu. Günde çift antrenman yapıyoruz. Destek verildiğinde bu kızların 2024 Olimpiyatları'na katılarak derece yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

3 genç kızın 9 yıldır atletizmle ilgilendiğine işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Esra iki defa milli takıma seçildi, yurt dışında yarışmalara katıldı. Kardeşi Özlem, Süper Lig'de forma giyiyor. Kızlarımız zamanlarının büyük bölümünü internet ve dört duvar arasında değil, sahada koşarak değerlendiriyor. Kızlar spor sayesinde hem geleceğini kazanıyor hem de ülkeyi geziyor ve sosyalleşerek çevre ediniyor."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde atletimiz başta olmak üzere diğer spor dallarına yatkın çok yetenekli çocuk ve gençlerin bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, desteklenmeleri halinde bu çocukların Türkiye ve dünya dereceleri elde edebileceğini vurguladı.

"Hedefim 2024 Olimpiyatları'na katılmak"

Milli atlet Esra Oysal, başlarda ailesinin atletizm ile ilgilenmesine karşı geldiğini belirterek, aldığı dereceleri gören ailesinin kendisini desteklemeye başladığını söyledi.

Oysal, "Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim 2024 Olimpiyatlarına katılmak, Türk bayrağını dalgalandırmak. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Oysal da ablasıyla başladığı atletizmde uluslararası dereceler elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yarışmayı bir saniye ara ile ablasının gerisinde, kuzeninin de önünde tamamladığını dile getiren Oysal, "Daha önce mahalle aralarında koşuyordum. Atletizmi çok seviyorum, hedeflerim var. Milli takıma seçilmek, katılacağım yarışmalarda bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Nurcihan Oysal ise kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, milli takıma seçilip, dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi istediğini kaydetti.

Kaynak: AA